OM : Pierre Ménès révèle les trois joueurs qui sont dans le dur

Dans : OM, Ligue 1.

Ce dimanche, Pierre Ménès évoque sur son blog le match au sommet de ce dimanche entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Pour le consultant de Canal+, les problèmes actuels de l'OM tiennent à la situation de trois joueurs. Et Pierre Ménès de dévoiler le nom de ces trois joueurs phocéens qui symbolisent les soucis rencontrés par Marseille lors de certains matchs récents, et notamment celui de jeudi en Europa League.

« Trois joueurs olympiens symbolisent les difficultés actuelles de l’OM. Sanson, Lopez et Germain sont en grande difficulté ces dernières semaines et la rencontre face à Salzbourg n’a pas arrangé les choses. A un poste qui ne lui convient guère, Sanson n’est plus que l’ombre du meilleur passeur de Ligue 1 qu’il était la saison passée. Le changement tactique a également condamné Maxime Lopez a un statut de remplaçant auquel il n’était plus habitué tandis que Valère Germain n’a toujours pas inscrit le moindre but en Ligue 1. L’ancien monégasque a même perdu sa place de titulaire au profit de Njié. Le problème, c’est que le jeu produit individuellement et collectivement ne peut clairement pas répondre aux espoirs vendus par les dirigeants de l’OM », constate Pierre Ménès, qui va regarder avec attention le scénario de ce Nice-Marseille très attendu et surtout très important.