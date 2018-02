OM : Pierre Ménès rend son verdict sur ce score de baby-foot

Dans : OM, Ligue 1.

Vendredi soir, l'Olympique de Marseille est facilement venu à bout de la lanterne rouge de Ligue 1. Présente dans les tribunes du Vélodrome pour cette rencontre, Pierre Ménès a donné, via son blog, son jugement sur ce match pour le moins spectaculaire jusqu'au bout.

« La journée a commencé par un déluge de buts à Marseille. Mais ça n'a pas empêché les Olympiens de terminer la rencontre sur les nerfs. Visiblement mécontents d'avoir encaissé trois buts à domicile, Mandanda et Rami étaient très énervés. Mais le fait d'en avoir planté six a dû permettre de les calmer. Emmenés par un Thauvin éblouissant, un Sanson et un Payet très créatifs et un Germain auteur de très bons appels, les Phocéens ont fait exploser les Grenats. Il faut dire que ces derniers ont complètement raté leur entame de match et ont encaissé deux buts dans le premier quart d'heure. Pas assez agressifs en début de partie, ils se sont un petit peu repris ensuite pour se créer quelques occasions sur lesquelles Mandanda a été impressionnant. Ils ont finalement craqué après le repos, en encaissant une pluie de buts. Même Mitroglou a marqué, servi avec beaucoup de générosité par Payet face au but vide. C'est en fin de rencontre que les Marseillais ont pris des buts, ce qui a davantage contrarié les joueurs que Rudi Garcia, qui a préféré retenir la victoire. Avec ce succès, ils vont pouvoir regarder le choc de dimanche soir bien au chaud et faire les comptes au coup de sifflet final », constate le consultant de Canal+, qui sait que l'Olympique de Marseille a fait forcément une bonne affaire malgré ces buts encaissés en fin de match.