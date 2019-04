OM : Pierre Ménès promet encore des larmes à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a fait une belle opération dans la course à l'Europe et même au podium puisqu'au bénéfice de sa victoire samedi contre Nîmes l'OM est repassé à la quatrième place, revenant même à cinq longueurs de Lyon. Mais, après avoir regardé la rencontre face aux Gardois, Pierre Ménès est loin de s'enflammer pour la formation phocéenne, le consultant de Canal+ n'ayant pas réellement vu un renouveau du côté de Marseille. Et si l'OM joue à ce niveau, Pierre Ménès craint encore des larmes du côté des supporters marseillais.

« Aussi incroyable que cela puisse paraître, Marseille s’est rapproché à cinq points de Lyon en battant péniblement Nîmes (...) Reste que, si les hommes de Garcia réalisent une bonne opération sur le plan comptable, on ne peut pas se satisfaire d’une prestation de ce niveau et on ne peut surtout pas imaginer que cette équipe finisse sur le podium en pratiquant un jeu pareil. Côté positif, Luiz Gustavo dont on était nombreux à demander le retour, a montré à tout le monde qu’il était encore le taulier au milieu. En revanche, je n’ai pas du tout aimé le visage de Thauvin dans ce match. Le champion du Monde a l’air hors du coup et surtout triste. Il n’a plus de joie de jouer, on sent que la flamme est éteinte et ça, c’est grave », constate, sur son blog, un Pierre Ménès, guère enthousiaste pour l'Olympique de Marseille malgré cette précieuse victoire.