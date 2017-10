OM : Pierre Ménès félicite McCourt et émet un gros doute

Dans : OM, Ligue 1.

Face au PSG, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont prouvé que le recrutement effectué cet été par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta n’était pas totalement raté.

Par exemple, des joueurs comme Adil Rami, Jordan Amavi ou évidemment Luiz Gustavo ont justifié l’investissement consenti par Frank McCourt, qui a déjà dépensé plus de 100ME sur le mercato depuis son arrivée en octobre 2016. Dans une interview accordée au Phocéen, Pierre Ménès est revenu sur le fameux « Champions Project », appellation qui colle aux baskets des dirigeants de l’OM. Souvent critique à l’égard des nouveaux dirigeants de l’OM, le journaliste de Canal + s’est montré optimiste quant à l’avenir du club. En émettant néanmoins un petit doute sur l’âge des recrues…

« Une progression dans le projet de l’OM ? Bien sûr ! Mais ce qui me gêne, c'est l'âge des joueurs recrutés, dans le sens où l'OM devra rebâtir une équipe d'ici deux ans, car il y a beaucoup de trentenaires. L'OM aurait dû se positionner sur quelques joueurs en devenir, comme par exemple Ismaïla Sarr qui a signé à Rennes » a-t-il lancé avant de nuancer ses propos en citant l’exemple d’un jeune joueur recruté cet été pour 10ME. « Mais, l'équipe est très cohérente, et il y a quand même un Amavi qui est jeune et qui apporte déjà beaucoup par exemple ». Reste désormais à voir si cette équipe cohérente et pleine d’expérience parviendra à atteindre son objectif officiel, à savoir obtenir une meilleure place que la saison dernière, où l’OM avait terminé cinquième de L1.