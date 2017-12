OM : Pierre Ménès félicite Germain pour son « dépucelage » tardif

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire pour la deuxième fois de suite en Ligue 1 face à Saint-Etienne dimanche soir au Stade Vélodrome, Valère Germain a enfin débloqué son compteur en championnat.

Inspiré et en réussite, l’ancien buteur de l’AS Monaco s’est soulagé d’un énorme poids qui pesait sur ses épaules depuis de longues semaines maintenant. Sur son blog, Pierre Ménès a félicité celui qui pourrait rapidement s’imposer comme une évidence sur le front de l’attaque phocéenne dans les prochaines semaines au profit de Kostas Mitroglou, également auteur de deux buts en L1 cette saison.

« Les Phocéens ont été brillants dans toutes les lignes et nombre d’entre eux ont sorti un très bon match : Sarr, Gustavo, Amavi, le petit Lopez, Sanson, Payet, Thauvin… et Germain qui s’est dépucelé en L1 avec l’OM en inscrivant un doublé avec le flair qu’on lui connaît. Ocampos a clos la marque d’une très jolie frappe enroulée en sortant du banc et l’OM a aussi touché deux fois le poteau et mis Ruffier à contribution à plusieurs reprises. Cela en dit long de la domination marseillaise dans ce match » a lancé le consultant de Canal +, qui a fait de Valère Germain son « top » n°1 dans le Canal Football Club après la rencontre. D’ailleurs, l’ancien buteur de l’ASM est reparti du Stade Vélodrome avec le trophée d’homme du match…