OM : Pierre Ménès félicite Garcia et Balotelli, l'exploit est possible

Dans : OM, Ligue 1.

Face à Dijon vendredi soir, Rudi Garcia avait décidé d’aligner un 4-4-2. Mais à la surprise générale, c’est Florian Thauvin et non Valère Germain qui était titulaire en pointe au côté de Mario Balotelli. Une erreur rapidement corrigée en deuxième mi-temps puisque l’entrée de l’ancien attaquant monégasque à la place de Bouna Sarr a tout changé, et a permis au club phocéen d’arracher la victoire en Bourgogne. Un changement tactique qui change tout pour Pierre Ménès, lequel a estimé sur son blog que la saison de l’OM était relancée. Grâce aux choix tactiques de Rudi Garcia donc, mais également grâce à l’apport notable de Mario Balotelli depuis son arrivée.

« La journée avait donc commencé vendredi avec la victoire méritée de l’OM à Dijon. Les Marseillais ont raté leur première période et étaient menés au repos sur un but de Marié après un ballon relâché par Mandanda mais il a suffi que Garcia fasse rentrer Germain en soutien de Balotelli pour que le jeu olympien retrouve du liant, Super Mario se chargeant d’égaliser avant qu’Ocampos ne donne l’avantage aux siens d’un bel enchaînement. L’OM va maintenant accueillir Amiens au Vélodrome et peut tenter la passe de trois victoires consécutives et lancer une série qui pourrait être intéressante » a expliqué Pierre Ménès, bien conscient qu’en cas de victoire face à Amiens samedi soir, l’OM se replacerait plus que jamais dans la course à l’Europe. Un come-back qui semblait bien impossible il y a encore une semaine…