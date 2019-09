OM : Pierre Ménès est sous le charme de l'épatant Benedetto

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dario Benedetto a beau avoir 29 ans et découvrir seulement l’Europe après une carrière passée au Mexique et en Argentine, il est doucement en train de conquérir les observateurs de la Ligue 1. A commencer par Pierre Ménès, lequel n’était pourtant guère optimiste pour « Pipa » à l’aube de la saison. Mais après les deux buts inscrits en une semaine par l’ancien de Boca Juniors sur la pelouse de Nice puis sur celle du Vélodrome face à Saint-Etienne, le consultant de Canal Plus a revu ses positions. Et désormais, il semble totalement séduit par l’avant-centre de l’OM comme il l’a indiqué sur son blog.

« En soirée, Marseille a battu Saint-Etienne au Vélodrome. Comme d’habitude. Un seul but a suffi, un but de Benedetto qui, après un premier match décevant à Nantes, a marqué à Nice et hier soir et montre de belles aptitudes d’avant-centre. C’est un point de fixation mais il est remuant et technique dans ses remises. Je suis assez séduit par son profil. Ceci étant dit, l’OM est loin d’avoir livré une prestation satisfaisante, sauf en défense où tout le monde sauf Amavi a fait son match » a jugé Pierre Ménès, pour qui l’Olympique de Marseille peut au moins compter sur un bloc défensif solide et sur une individualité qui fait la différence en attaque. En attendant un jeu collectif léché, c’est déjà ça de pris. Et ce n’était pas gagné après les deux premiers matchs de la saison contre Reims et à Nantes…