OM : Pierre Ménès dévoile la clé du succès de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Comme contre le PSG, l’Olympique de Marseille a imposé un rythme très important à son adversaire dimanche après-midi au Stade Vélodrome, à savoir Caen. Un rythme et une domination qui ont fait plier les Normands (5-0). Dans cette rencontre, les joueurs offensifs comme Morgan Sanson ou Florian Thauvin ont brillé. Néanmoins, ce n’est pas sur la performance des deux joueurs formés à Châteauroux que Pierre Ménès a voulu insister dans son analyse sur son blog. En effet, la clé du succès réside dans la complémentarité du duo composé de Luiz Gustavo et d’André-Franck Zambo-Anguissa selon le journaliste de Canal +, qui a visiblement apprécié le spectacle.

« Marseille a fait exploser une équipe de Caen en dessous de tout. Il faudra que Garande nous explique pourquoi il a tripatouillé sa défense, qui était l’une des meilleures de ce début de saison. Les buts olympiens ne sont pas très beaux mais ils sont aussi la conséquence d’une domination totale et d’un étouffement absolu de la défense normande. On a retrouvé l’engagement physique et la bonne agressivité qu’on avait vue lors du Classico. Marseille enchaîne les bons résultats, le duo Gustavo-Anguissa rayonne, Thauvin est très bon, Ocampos compense ses limites techniques par un engagement incroyable… C’est un bon OM qui a fait plaisir à ses supporters et a peut-être fait oublier un peu l’affaire Evra » a-t-il lancé sur son blog pour féliciter les troupes de Rudi Garcia. Désormais, il sera question pour l’OM de vaincre le signe indien en allant s’imposer à Bordeaux lors de la prochaine journée afin de rester coller au wagon de tête, composé du PSG, de l’AS Monaco et de Lyon.