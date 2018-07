OM : Pierre Ménès demande aux fans de l'OM de respecter la loi

Dans : OM, Coupe d'Europe.

Après sa campagne européenne réussie sur le plan sportif, l’OM paye les pots cassés cet été.

Le club olympien a vu l’UEFA s’énerver très fort après le comportement de ses supporters dans les derniers matchs de l’Europa League, et notamment la demi-finale contre Salzbourg et la finale à Lyon. Résultat, les Phocéens sont clairement dans le collimateur de l’instance européenne, et risquent jusqu’à une exclusion de la prochaine Coupe d’Europe en cas de récidive sérieuse. Très sévère selon certains, cette sanction est logique pour Pierre Ménès, qui demande aux supporters de l’OM et d’ailleurs de réfléchir avant d’utiliser des fumigènes dans les stades.

« Réaction intelligente et parfaitement justifiée quand on voit ce qui se passe ailleurs. Maintenant quand on dit que les fumigènes c’est pas interdit par la ligue mais par la loi vous comprenez mieux les conséquences. Mettre son club en péril pour être festif c’est idiot », a pesté le consultant de Canal+, qui se demande comme beaucoup si l’OM va réussir à faire arrêter les débordements de ses supporters lors des prochains matchs européens.