OM : Pierre Ménès confirme un départ imminent à Marseille

Dans : OM, Mercato, RCSA.

A deux jours de l’ouverture officielle du marché des transferts, les clubs français s’activent déjà.

Si les grands clubs peuvent se permettre d’attendre la Coupe du monde et les premiers mouvements d’ampleur, les formations qui luttent pour le maintien cherchent rapidement la bonne affaire, afin de compléter au plus tôt leur effectif. Comme souvent, la valse des gardiens de but donne le ton. Le RC Strasbourg a manqué de peu Jean-Louis Leca, qui rejoint ainsi le RC Lens. Mais le club alsacien ne perd pas de temps, et serait désormais proche d’engager Yohann Pelé. Le portier remplaçant de Steve Mandanda à l’OM n’a plus qu’un an de contrat, et ne s’est pas vu proposer une prolongation qu’il espérait. En conséquence, l’ancien gardien du Mans et de Toulouse va aller chercher un plus long contrat, probablement au Racing annonce Pierre Ménès.

« Ils sont sur Pelé, c’est en bonne voie », a assuré le consultant de Canal+, très bien placé dans ce dossier puisqu’il est très proche de la direction de Strasbourg, un club qu’il suit de près. Autant dire que, si cela devait se confirmer dans les prochains jours, l’OM pourrait se mettre rapidement à chercher un nouveau portier cet été, et ainsi ajouter cette quête à sa liste déjà chargée en vue du mercato.