OM : Pierre Ménès applaudit trois joueurs après la démonstration à Metz

Dans : OM, Ligue 1.

En déplacement à Metz, l’Olympique de Marseille avait pour mission de ne pas rechuter, et d’enfin afficher sa supériorité sur une équipe en totale perdition. Les Provençaux ont parfaitement rempli leur rôle avec notamment un dynamiteur nommé Florian Thauvin, qui était dans absolument tous les bons coups ce mercredi à Saint-Symphorien. Et ce n’est vraiment pas un hasard si au final, l’OM s’impose 3-0 avec des buts signés Thauvin, Luiz Gustavo et Lucas Ocampos. Pour Pierre Ménès, il s’agit des trois joueurs qui font grimper l’équipe d’un niveau ces derniers temps, et ils s’en retrouvent donc logiquement récompensés.

« Et c’est donc l’OM, qui à la faveur de sa facile victoire à Metz, récupère la deuxième place du classement. Thauvin a encore marqué (et encore fait une passe décisive), Gustavo a encore marqué et j’ai même envie de dire Ocampos a encore marqué. Un match facile pour les Olympiens mais parfaitement négocié », a souligné le consultant de Canal+ sur son blog. Une manière de rappeler qu’il n’y a pas si longtemps, les Marseillais ne savaient pas vraiment se rendre les matchs faciles.