OM : Pierre Ménès affiche le gros point faible de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille était invaincu depuis la première journée de championnat. Mais après sept matchs de suite sans la moindre défaite, le club phocéen est tombé de très haut du côté d’Amiens (1-3). Ce vendredi soir, et malgré de bons Benedetto (un but) et Mandanda (deux arrêts décisifs), la formation d’André Villas-Boas a sombré sous les coups de butoir d’Aleesami (12e), Guirassy (41e) et Mendoza (91e).

Au point mort, avec trois points pris lors des quatre derniers matchs, Marseille affiche toutes ses limites avec un groupe rajeuni. Sans Payet, Kamara, Strootman (suspendus), ni Thauvin et Alvaro (blessés), AVB ne peut pas faire de la magie tous les week-ends. Autant dire que l’OM subit actuellement les critiques sur les réseaux sociaux. De Pierre Ménès à Raymond Domenech en passant par Nabil Djellit, Marseille en prend pour son grade, et à tous les niveaux.

Victoire épatante d’une équipe d’Amiens transformée par Elsner. Marseille aurait certes dû avoir le même penalty qu’Amiens mais comment est-il possible de concéder autant d’occasions ? Mandanda cache les errances d’une charnière à la ramasse. Si seulement ils étaient les seuls .. — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 4, 2019

Amiens /OM toujours 2/1 c’est clair avec cette équipe les Marseillaos peuvent se dire que les jeunes vont pouvoir s’épanouir , enfin mais ils doivent accepter de jouer la 10 ème place du championnat si tout va bien — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) October 4, 2019