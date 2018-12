OM : Pierre Ménès a une idée sur qui va sauter à l'Olympique Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Qui ne saute pas n'est pas Marseillais ! Mais alors que le vent se lève du côté de la Commanderie suite aux très mauvaises performances sportives actuelles, il se dit que cela pourrait sauter au sein de l'encadrement du club phocéen. Et dans une chronique pour un site de paris sportifs, Pierre Ménès semble lui avoir sa petite idée sur l'identité de celui qui pourrait rapidement passer à la casserole du côté de l'OM. Dans une longue analyse de la situation à Marseille, le consultant se veut très précis.

« L’OM a joué 21 matches cette saison et en a déjà perdu 10, ce qui est extrêmement décevant pour un club qui a de telles ambitions. On se dit qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus dans cette équipe. Je dis qui ne fonctionne plus parce qu’on s’aperçoit que Marseille a dépense 65ME sur trois joueurs qui ne jouent jamais et donc c’est l’équipe de l’année dernière qui est alignée. Sauf que l’année dernière Rudi Garcia s’appuyait sur un schéma tactique immuable : 4-2-3-1 et cette année il tripatouille, il change il met Gustavo en défense, au milieu, il met Sakai à droite à gauche.... bref il cherche et il faut reconnaître qu’il ne trouve pas. Evidemment que tu achètes un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier et qu’aucun des trois ne donne satisfaction c’est qu’il y a un problème. Quand ça fait deux ans que tu es à la recherche d’un avant-centre de bon niveau et que tu te contentes de Germain et Mitroglou c’est aussi un problème. Aucun des deux n’a la niveau pour jouer avant-centre dans cette équipe (...) Maintenant Frank McCourt va-t-il injecter de l’argent dans l’OM ? Parce que c’est bien gentil d’avoir claironné OM Champions Project, mais pour l’instant il n’y a pas de Champions et honnêtement il n’y a toujours pas de Project. On pensait que Zubizarreta allait arriver avec des idées intéressantes, des jeunes joueurs espagnols, on voit que dalle. On voit très bien que c’est pas lui qui fait le recrutement mais Rudi Garcia. Donc les dysfonctionnements à la tête du club rejaillissent sur le rendement de l’équipe. Il faut reconnaître qu’il y a des cadres de l’OM qui sont moins biens que l’an dernier, car autant Florian Thauvin se maintient à un bon niveau, autant Dimitri Payet est branché sur courant alternatif, Luiz Gustavo est l’ombre de lui-même, Adil Rami aussi et Steve Mandanda encore plus. Evidemment il y a une sorte de défiance qui se créée vis-à-vis de Rudi Garcia, mais moi je ne suis pas à l’entraînement de l’OM tous les jours, donc je ne suis pas à même de juger. Tout ce que je vois c’est qu’il entraîne avec des joueurs en méforme, par contre sa communication ce n’est plus possible (...) En même temps il vient d’être prolongé donc je pense qu’il ne sera pas le premier visé si changement il doit y avoir à Marseille. Je pense plus que ce sera Zubizarreta qui sautera. Est-ce que ça changera quelque chose, permettez moi d’en douter », prévient Pierre Ménès concernant l'Olympique de Marseille.