OM : Pierre Ménès a revu le Marseille qu'il aime

Dans : OM, Ligue 1.

Même s'il ne faut pas s'emballer après la victoire de l'OM face à Bordeaux, les récentes prestations de l'Olympique de Marseille n'incitaient pas à un optimisme démesurée pour les supporters phocéens. Cependant, grâce à ces trois points pris contre les Girondins, la formation de Rudi Garcia repart de l'avant, réduisant légèrement l'écart avec le podium. Alors, au moment d'évoquer ce résultat de l'OM, Pierre Ménès ne masque pas le fait qu'il a vu de bonnes choses, même si forcément il taille en beauté les Girondins de Bordeaux.

« Ce qu’on a vu d’un OM même diminué était très cohérent et c’est déjà un énorme progrès. Bordeaux ? Égal à lui même sinistre. Si les joueurs marseillais sont inhibés par leur public ? Non je ne pense pas. Leur première période a été de bonne qualité la deuxième beaucoup moins . Mais vu la faiblesse consternante de l’adversaire y a pas grand chose à en retenir à part les 3 points », a fait remarquer, via Twitter, Pierre Ménès, qui n'a évidemment pas échappé aux insultes de quelques supporters bordelais, mais qui au moins a redonné le sourire à ceux de l'Olympique de Marseille. On ne peut pas tout avoir non plus.