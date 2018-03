OM : Perdre contre le PSG, ça ne compte pas estime Garcia

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Sans surprise, l’Olympique de Marseille a hâte de passer à autre chose après ses deux défaites (3-0) contre le Paris Saint-Germain en championnat et en Coupe de France.

Marqué par ces deux revers face au rival, le club phocéen préfère se tourner vers la réception de Nantes dimanche soir comme si de rien n’était. En effet, l’entraîneur Rudi Garcia a tenu à dédramatiser le scénario de ces Classiques. Selon lui, l’OM n’a pas à rougir de ses contre-performances dans la mesure où l’adversaire ne boxe pas dans la même catégorie.

« Ça va les têtes. Je ne vois pas pourquoi ça n’irait pas, a réagi le coach marseillais. Bien sur qu’on n’est pas contents d’avoir perdu deux fois, mais on a joué deux fois le PSG, deux fois chez eux. On n’a pas les mêmes effectifs, pas la même fraîcheur physique, il y avait trop de différence. » Et le technicien a adopté le même état d’esprit en commentant les deux prestations décevantes de son ailier Florian Thauvin.

Garcia défend Thauvin

« On ne juge pas une saison sur deux matchs contre Paris, heureusement. Soyons raisonnables et voyons les choses en perspective. Il a été l’un des grands bonhommes du match aller (2-2), a rappelé Garcia. Lors du match de dimanche, on avait beaucoup pressé haut, avec soit disant la grosse équipe, et on a pris 3-0. Au deuxième match, on a joué très très bas, et Flo a eu beaucoup moins l’occasion de s’exprimer. » En résumé, les matchs contre le PSG, ça ne compte pas vraiment...