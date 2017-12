OM : Payet ne demande qu'une chose à l'OM et ses fans

Dans : OM, Ligue 1.

A la veille du match OM-ASSE au Vélodrome, Dimitri Payet était en conférence de presse ce samedi. L'occasion pour l'international tricolore de mettre les choses au point concernant sa forme actuelle. Car Payet a bien compris que depuis quelques semaines, ses performances n'étaient pas à la hauteur des attentes des supporters de l'Olympique de Marseille. Il demande juste qu'on lui laisse un peu de temps.

« Mon début de saison a été tronqué par deux blessures. Cela m’a ralenti dans ma progression et mon état de forme. C’est, j’espère, de l’histoire ancienne. En jouant, je vais retrouver mon niveau. Le premier impatient, c’est moi. On a beaucoup discuté avec le coach et le staff après les deux blessures. Cela prend du temps mais je travaille pour revenir au plus vite. Je manque un peu de peps mais ça va revenir. Patience et confiance, je travaille pour revenir », a prévenu Dimitri Payet, histoire de rassurer tout le monde. Reste que la seule réalité qui compte est celle du terrain, et Payet devra confirmer tout cela contre l'ASSE et pour les derniers matches de l'année.