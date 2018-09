OM : Payet pousse un gros coup de gueule

Dans : OM, Ligue 1.

Dimitri Payet, milieu de l'OM, après la déroute à Lille (0-3) : « On peut faire beaucoup mieux. Mais à partir du moment où on donne deux penalties... On ne prend pas et on donne beaucoup... Les blessés ? Ça fait partie du jeu, il faut faire avec. Ce qui me dérange le plus, c'est l'attitude, l'envie et l'abnégation. On avait tout ça l'année dernière... On savait que cette saison serait plus difficile. Il ne suffit pas de rentrer avec le maillot de l'OM sur les épaules pour gagner un match. Je ne veux pas réagir à chaud, mais on va laver le linge sale en famille, car c'est important après un match comme ça. Et on a beaucoup de choses à se dire », a-t-il lancé sur Canal+.