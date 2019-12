OM : Payet peut dire adieu à l’Euro, Deschamps a ses Bleus

Dans : OM.

Décisif avec l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet pourrait prétendre à un retour en équipe de France. Du moins s’il faisait partie des plans du sélectionneur Didier Deschamps.

Reverra-t-on Dimitri Payet sous le maillot des Bleus ? Depuis quelques semaines, beaucoup s’interrogent tant le milieu offensif brille avec l’Olympique de Marseille. Depuis son fameux déclic contre l’Olympique Lyonnais (2-1), le Réunionnais enchaîne les performances convaincantes, lui qui a terminé la phase aller du championnat avec six buts et trois passes décisives. Autant dire que l’ancien Stéphanois est l’un des grands artisans de l’actuelle deuxième place de l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Seulement voilà, ce réveil risque de ne pas suffire pour convaincre le sélectionneur Didier Deschamps qui, selon Frédéric Piquionne, a exclu Payet de ses plans pour l’Euro 2020.

« Je ne suis pas bluffé par les six premiers mois de Payet. A chaque fois, on est obligé de le réprimander et de dire qu'il ne fait pas assez les efforts ou qu'il est en surpoids. On sait que c'est un joueur fantastique quand il le veut. C'est irrémédiable. Quand il a envie, c'est un fabuleux joueur. J'espère qu'il sera régulier toute la saison. L'OM a besoin de lui, a commenté l’ancien attaquant sur RMC. Pour l'Euro 2020, je pense qu'il n'a aucune chance d'être dans le groupe. C'est trop compliqué. Deschamps a déjà son groupe. S'il avait dû le rappeler, il l'aurait déjà fait sur les précédents rassemblements quand il y avait des blessures. » A moins d’une véritable hécatombe, Payet peut déjà réserver ses vacances pour l’été prochain…