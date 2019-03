OM : Payet montre sa métamorphose physique, les fans sont choqués

Dans : OM, Ligue 1.

Alors que l’Olympique de Marseille est dans une bonne spirale, Dimitri Payet, lui, traverse une période compliquée sur le plan individuel.

Comme Adil Rami, Luiz Gustavo et Kevin Strootman, le milieu offensif a perdu sa place de titulaire depuis quelques semaines. Et n’est peut-être pas près de la récupérer compte tenu de la nouvelle philosophie de Rudi Garcia. Longtemps accusé de favoritisme, l’entraîneur olympien n’hésite plus à se passer de ses cadres et refuse de changer une équipe qui gagne. Tant mieux pour l’ailier gauche Lucas Ocampos et le deuxième attaquant Valère Germain.

De son côté, le capitaine de l’OM ne peut que réagir en travaillant. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Payet ne se ménage pas. La preuve sur la vidéo publiée sur son compte Instagram, où l’on s’aperçoit que l’ancien Stéphanois est beaucoup plus affûté qu’en début de saison. Rien à voir avec le joueur souvent moqué pour ses quelques kilos en trop. Du coup, les supporters qui ne l’épargnaient pas sont bluffés sur les réseaux sociaux. Autant dire que Garcia doit lui aussi apprécier les efforts de son meneur de jeu avant le Classique dimanche soir.