OM : Dimitri Payet, le meilleur des nuls de Marseille

Dimitri Payet de retour en équipe de France ? A cette question, les réponses divergent entre les fans du joueur de Marseille et ceux qui ne croient pas au come-back de Payet chez les Bleus. Et parfois ça tape dur.

Les performances récentes de Dimitri Payet avec l’Olympique de Marseille ont fait rejaillir le débat sur un éventuel retour du joueur phocéen en équipe de France. Mais si du côté des fans transis de l’OM on est persuadé que Didier Deschamps ne pourra pas zapper le Réunionnais, Philippe Sanfourche est lui nettement moins convaincu par le cas Dimitri Payet. Pour le chef de la rubrique football sur RTL, DP est juste dans un bon moment, mais que c’est loin de suffire pour en faire un candidat sérieux à l’équipe de France.

Et Philippe Sanfourche de balancer des scuds vers le le joueur du club phocéen. « Dimitri Payet impliqué dans 100 buts avec l’OM, ce n’est même pas anodin, c’est insuffisant, c’est banaliser la non-performance. Dimitri Payet, c’est une quarantaine de buts en cinq saisons, ça lui fait une moyenne de 7-8 buts par saison, c’est ça Dimitri Payet. C’est un garçon qui est capable de briller pendant deux mois et puis de partir en vacances, de revenir avec 5 kilos de trop et ça n’embête personne. Dimitri Payet, si vous enlevez le PSG c’est le plus gros salaire en Ligue 1 derrière Fabregas. Et le niveau d’exigence c’est de faire trois semaines, deux passes décisives et un but et tout le monde dit qu’on va peut-être le revoir en équipe de France. Bah non, c’est insuffisant et ça la reste. C’est probablement le moins mauvais joueur de l’Olympique de Marseille, mais comme il y en a beaucoup qui sont très médiocres depuis des années à l’OM forcément il émerge », a balancé le journaliste de RTL, qui juge donc totalement impossible et illusoire de voir Dimitri Payet faire son retour en équipe de France dans la perspective de jouer l’Euro 2020.