OM : Payet et Ocampos tirent Marseille vers le haut

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille s'est tranquillement défait de l'Athletic Bilbao à San Mamés (2-1), pour valider sa qualification pour les quarts de finale de l'Europa League. Une très belle performance globale, après sa convaincante victoire à l'aller (3-1), acquise grâce aux attaquants marseillais. Si Thauvin et Mitroglou ont montré de bonnes choses pour leur retour dans le onze de Rudi Garcia, Payet et Ocampos ont surtout brillé lors de cette première victoire de l'OM en Espagne sur la scène européenne.

Auteur du premier but sur un penalty qu'il a lui-même provoqué (38e), le milieu offensif a prouvé sa bonne forme du moment, alors qu'il n'a pas été appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Et l'ailier argentin a ensuite montré qu'il était bien l'actuel homme fort de Marseille en marquant son quatrième but de la semaine (52e), après un doublé contre Bilbao à l'aller et une réalisation face à Toulouse en Ligue 1 dimanche dernier.