OM : Payet est un gamin, son attitude plombe Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis trois matchs, c’est sans véritable créateur que l’Olympique de Marseille est contraint d’évoluer puisque Florian Thauvin est blessé tandis que Dimitri Payet est suspendu. L’international français a déjà purgé trois matchs de suspension, et va encore manquer la réception de Strasbourg après la trêve. La faute à des insultes proférées à l’encontre de M.Delerue dans le temps additionnel du match face à Montpellier à l’Orange Vélodrome. Des mots qui coûtent cher au Réunionnais… et qui plombent totalement Marseille. Pour René Malleville, il est tout simplement inadmissible qu’un joueur ayant autant d’expérience pénalise autant son équipe pour un comportement aussi enfantin.

« C’est vrai que Payet, quand il prend le jaune, il insulte l’arbitre. Le gars il a la trentaine. Lopez contre Amiens, pareil, il se prend un jaune parce qu’il insulte l’arbitre. Mais oh les gars, vous vous prenez pour qui ? Arrête de vous prendre pour des autres. Il faut qu’ils arrêtent. C’est l’arbitre qui commande et il faut se taire. Sinon, ils vont se faire exclure et on sera sur le fil du rasoir. Ce genre de comportements ne nous aident pas » a pesté le supporter emblématique de Marseille sur Radio Star, dans des propos rapportés par FootRadio.com. Du côté de l’entraîneur André Villas-Boas, on doit certainement en penser tout autant…