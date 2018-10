OM : Payet envoie un message fort à Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Début de saison compliqué pour l’OM, en grande difficulté en Europa League, mais qui arrive à maintenir le cap en Ligue 1 malgré quelques trous d’air.

Il faut dire que la défense se retrouve tout en bas de tableau du classement spécialisé, la faute à beaucoup de choses. Des bourdes, des joueurs hors de forme, des blessures, des suspensions et du bricolage. Notamment celui qui envoie régulièrement Luiz Gustavo en défense centrale, jusqu’à l’explosion en vol du côté de Lille. Cette défaite dans le Nord a visiblement fait ressortir l’évidence, le Brésilien se doit de jouer au milieu de terrain pour faire ce qu’il fait de mieux. C’est en tout cas l’avis très tranché de Dimitri Payet, qui espère ne plus voir l’ancien du Bayern Munich en défense. Pour son bien et celui de l’équipe.

« Sur ce que j’ai vu jeudi et dimanche, dans l’impact physique et sur le plan technique, ils (Luiz Gustavo et Kevin Strootman) nous apportent beaucoup de sérénité au milieu. J’aime jouer devant eux, je touche beaucoup de ballons aussi. Ce sont des joueurs qui cassent les lignes et c’est une paire qui marche plutôt bien. Luiz nous apporte beaucoup au milieu, on le sait, malheureusement il a dû reculer d’un cran pour compenser les absences et les blessures. Il préfère lui aussi jouer au milieu et s’il joue derrière, il ne faut pas oublier que c’est pour rendre service à l’équipe. Quand il est au milieu, sa grinta déteint sur tout le monde », a souligné dans La Provence un Dimitri Payet qui annonce une évidence d’autant plus légitime que le jeune Kamara marque des points en défense centrale, et pourrait bien y prendre ses aises dans les semaines à venir.