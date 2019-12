OM : Payet en équipe de France ? Carine Galli hallucine

Dans : OM.

En ce moment, l’Olympique de Marseille marche un peu sur l’eau depuis son fauteuil de dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Tout cela grâce à un grand Dimitri Payet.

En gagnant sur la pelouse d’Angers mardi (2-0), le club phocéen a enchaîné une cinquième victoire de suite en championnat. Une performance que l’OM n’avait plus réalisé depuis 2014 sous l’ère Marcelo Bielsa. Autant dire qu’André Villas-Boas fait du bon travail au sein de la formation olympienne. Avec un vrai collectif agrémenté de belles individualités, comme Dimitri Payet. Absent pendant plusieurs semaines entre septembre et octobre à cause d’une longue suspension, le meneur de jeu est en train de revenir à son meilleur niveau. Auteur de trois buts et de deux passes décisives lors des quatre derniers matchs de l'OM, le joueur de 32 ans a rapporté de précieux points à son équipe. Si bien que certains suiveurs du football français en arrivent même à réclamer son retour en équipe de France en vue de l'Euro 2020. Ce que Carine Galli ne valide pas du tout.

« Payet de retour chez les Bleus ? Je trouve ça hallucinant que nous journalistes, on fasse de tels débats. On parle d’un joueur qui a pris quatre matchs de suspension car il a insulté un arbitre, ce qui a plombé Marseille. Certes, l’OM a ensuite enchaîné cinq victoires avec Payet, mais est-ce que Payet a fait cinq matchs exceptionnels ? La réponse est bien évidemment non ! Il y a un très bon match contre son ancien coach adoré Rudi Garcia. Mais contre Toulouse par exemple, son contenu de match n’est pas bon. Un grand joueur c’est régulier, Payet a beaucoup de talent, mais il n’est pas régulier », a lancé la journaliste de La Chaîne L’Equipe, pour qui Payet doit faire un sans faute jusqu'au mois de mars prochain, date du prochain rassemblement des Bleus, pour espérer un rappel de Didier Deschamps. Plus sélectionné depuis des mois, Payet espère donc continuer à marquer des points dimanche face à Bordeaux lors d'un choc de la L1.