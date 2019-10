OM : Payet capitaine à sa place, Mandanda n'a jamais digéré

Dans : OM, Ligue 1.

Considéré il y a encore quelques semaines comme le quatrième gardien de l’équipe de France, Steve Mandanda sera titulaire ce vendredi soir face à l’Islande.

Une incroyable « remontada » qui s’explique bien évidemment par le solide début de saison du portier marseillais, affiné et affuté. Cela lui a permis de revenir dans le groupe France, de reprendre sa place de numéro 2 et ensuite de profiter du forfait longue durée d’Hugo Lloris. De quoi rebooster totalement cette fin de carrière qui aurait pu s’avérer catastrophique. En effet, la saison passée, plombé par ses performances, celles de son équipe et le management de Rudi Garcia, il n’avait jamais digéré une décision de son entraineur : celle de confier le brassard de capitaine à Dimitri Payet, comme le raconte L’Equipe.

« Le débat s'est rapidement porté sur ses kilos en trop, et ces remarques l'ont véritablement rendu très irritable, y compris en interne, tout comme d'ailleurs la perte du capitanat au profit de Dimitri Payet, qu'il n'a jamais estimé taillé pour la fonction. Sa relation avec Rudi Garcia, son précédent entraîneur à l'OM, et son estime pour le technicien en ont souffert, ces dernières années », a expliqué le quotidien sportif. Nul doute dans ces conditions que le changement d’entraineur n’a pas du trop chagriné Mandanda, même si les méthodes du coach des gardiens de but, Will Coort, ne font pas vraiment l’unanimité à Marseille.