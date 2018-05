OM : Payet a appris la terrible nouvelle à la télé, Deschamps ne l'a pas appelé

Dans : OM, Equipe de France, Mondial 2018.

Cette semaine aura été celle de toutes les déceptions pour Dimitri Payet, battu en finale de l'Europa League, sorti sur blessure lors de ce match contre l'Atlético Madrid et finalement pas retenu pour le Mondial 2018. Et sa maman a reconnu sur Antenne Réunion que la nouvelle avait été très dure pour le joueur de l'Olympique de Marseille, car c'est devant sa télévision jeudi soir que Dimitri Payet a appris la décision de Didier Deschamps, lequel n'avait pas eu directement Payet au téléphone.

« Dimitri a appris la nouvelle comme tout le monde… devant la télévision. Didier Deschamps ne l’a pas appelé avant pour le prévenir. Malgré sa blessure, il y croyait. Je suis très triste, très très déçue pour lui. Mais après… c’est la vie, c’est le foot, c’est le haut niveau qui veut ça. Il est fort moralement, donc on va l’entourer, être là pour lui, et repartir de plus belle pour la saison prochaine (...) On était tous très triste, toute La Réunion. D’ailleurs, je remercie tout le monde pour leur soutien, pour leurs messages et leurs encouragements », a indiqué Michelle Payet, qui sait déjà que son footballeur de fils va venir à La Réunion pendant le Mondial histoire de se ressourcer.