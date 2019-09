OM : Payet a abandonné Marseille, il est furax !

Dans : OM, Ligue 1.

Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP va juger les cas de Boubacar Kamara et de Dimitri Payet, exclus en fin de match contre Montpellier samedi après-midi (1-1) et qui risquent gros. Notamment l’international tricolore, dont les insultes envers l’arbitre ont été consignées dans le rapport du match. Comment un joueur aussi expérimenté que Dimitri Payet a-t-il pu craquer ainsi en fin de match, et handicaper de manière aussi significative son équipe ? C’est la question que se pose Jean-Charles De Bono, ancien joueur de Marseille désormais consultant pour FC-Marseille, qui estime tout simplement que l’ancien capitaine de l’OM a abandonné ses coéquipiers.

« Payet c’est interdit de faire ce qu’il fait. Laisser ses partenaires comme ça, quand on est dans les dispositions qu’on connaît actuellement. Il revenait bien dans le jeu en plus, il marquait des buts. Et là, aller s’attraper avec Hilton en plus, qui n’est pas un joueur très méchant, et après aller se prendre ce carton rouge direct… Tu abandonnes tes partenaires, non ! Sachant que là il y a une série qui arrive et qui peut être très importante pour l’Olympique de Marseille pour être dans les trois premiers. On a besoin de lui » a pesté le consultant, qui redoute une sanction très lourde, pouvant monter à au moins 4 matchs de suspension, pour le maître à jouer de Marseille dont l’absence s’est cruellement faite sentir à Dijon mardi (0-0).