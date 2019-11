OM : Payet a 1000 fois raison sur Garcia, Riolo l'explique

Dans : OM.

Les propos de Dimitri Payet sur son ancien entraineur Rudi Garcia avant le match OM-OL n’ont pas fait l’unanimité dans le monde du football.

Il faut dire que le meneur de jeu marseillais a frappé fort en dénonçant le niveau et surtout le double discours de son ancien coach, soulignant au passage que Rudi Garcia allumait littéralement l’OL, ses joueurs et son président, lorsqu’il était dans le camp d’en face. De nombreux consultants se sont offusqués de cette attaque, à la fois dans la façon de faire, en révélant les secrets du vestiaire, mais aussi le moment choisi, tant cela n’a pas réussi à l’OM ces derniers temps d’allumer des incendies avant un gros match. Et pourtant, dans son esprit de contradiction légendaire, Daniel Riolo est venu à contre courant pour expliquer qu’il avait adoré l’intervention de Dimitri Payet, et que cela secouait un peu les puces de tous les bien-pensants du football.



« Qu’a donc dit Payet de si terrible ? En substance, qu’il y a quelques semaines, Rudi Garcia n’avait pas de mots assez durs pour évoquer Lyon, son président et les supporters du club et qu’aujourd’hui, il est le coach de l’OL. On a beaucoup d’autres exemples de ce genre dans le foot évidemment, mais est-ce qu’on est obligé d’accepter ça sans trouver que c’est minable ? La droiture, l’honnêteté, c’est, à ce point, démodés comme valeurs ? Je ne demande pas à Garcia de ne plus jamais bosser. Juste de ne pas courir au chevet de l’OL trois mois après avoir quitté l’OM. En quittant l’OM, Garcia aurait pu avoir un peu plus de dignité en n’allant pas immédiatement se vautrer dans les bras de celui qu’il vomissait trois mois plus tôt. Les supporters de l’OM le savent et ceux de l’OL aussi. Sur le cas Garcia, ils se rejoignent. Les supporters de l’OL n’aimeront jamais ce coach », a balancé le consultant de RMC, qui s’étonne de la facilité avec laquelle les supporters lyonnais ont passé l’éponge sur le recrutement de Rudi Garcia. Heureusement que Payet est là pour le leur rappeler.