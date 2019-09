OM : Pas de latéral au mercato, l'explication tordue de Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Parmi les priorités de l'Olympique de Marseille lors de ce mercato, il y a avait la venue d'un latéral gauche afin de suppléer et même remplacer Jordan Amavi, pas vraiment à son aise d'autant plus qu'il est dans le collimateur des supporters. Mais le marché des transferts est terminé, et l'OM a fait usage de son joker lors de l'étonnante opération Valentin Rongier, recruté 24h seulement après la fin du mercato. Présent ce mercredi midi en conférence, Andoni Zubizarreta, très contesté directeur sportif de l'Olympique de Marseille, est revenu sur le cas de ce défenseur qui n'est pas venu.

Et le dirigeant espagnol est apparu gêné aux entournures au moment d'expliquer l'inexplicable. « Un latéral gauche ? On a toujours quelque chose qui manque dans une équipe ! On a essayé, on a vu différents profils. Mais c'était trop cher, soit en salaire, soit en transfert. Au début on avait deux objectifs, l'avant-centre et le central, c’est ce que l’on a fait en premier », a explique Andoni Zubizarreta sous le regard d'André Villas-Boas. Rendez-vous peut être au mercato d'hiver, en espérant pour l'Olympique de Marseille que cela ne soit pas un peu trop tard. Car ce « quelque chose qui manque dans une équipe » pourrait revenir comme un boomerang.