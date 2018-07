OM : Pas de Balotelli à la présentation Puma

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les rumeurs les plus folles circulaient depuis quelques heures dans la communauté des supporters de l'Olympique de Marseille, puisque c'est ce mercredi soir qu'étaient présentés les nouveaux maillot de l'OM réalisés par Puma. En fait, tout le monde attendait la possible venue de Mario Balotelli lors de cette soirée et l'officialisation de sa signature à Marseille. Mais finalement il s'agissait uniquement d'une opération de communication tout ce qu'il y a de plus traditionnelle, et donc aucune annonce concernant Mario Balotelli n'a été faite par Jacques-Henri Eyraud, présent sur place ainsi que la plupart des joueurs de l'OM. La soirée s'est achevé par une petit feu d'artifice et la diffusion d'un clip publicitaire d'une minuté réalisé par Puma pour l'Olympique de Marseille.