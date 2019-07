OM : Partir ou rester, fin du suspense pour Thauvin

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Titulaire face aux Glasgow Rangers dimanche après-midi en match amical, Florian Thauvin n’a pas foulé la pelouse écossaise bien longtemps. Et pour cause, l’international tricolore s’est rapidement blessé, tout seul, à la cheville et a été contraint de céder sa place à Bouna Sarr avant la demi-heure de jeu. Un coup dur pour le Français, qui souffre d’une entorse de la cheville, et qui sera absent des terrains entre 3 et 4 semaines. Une mauvaise nouvelle pour les fans de l’OM, qui peuvent néanmoins y voir un point positif au mercato.

Comme le rapporte La Provence, les chances de voir un Thauvin blessé quitter Marseille sont désormais très faibles. D’autant que le mercato sera fermé début août en Premier League. « Ce pépin physique devrait le contraindre, au contraire, à prolonger son séjour en salle d'attente, alors que son transfert soulagerait les finances olympiennes. Quand bien même la nature du mal n'a rien d'inquiétant à moyen terme, aucun club ne devrait s'aventurer à enrôler un joueur diminué. Ses différents courtisans mettront-ils son dossier en stand-by, afin de s'orienter vers des éléments à 100 % ? Possible dans un marché des transferts qui tourne au ralenti et qui ressemble plus que jamais à un poker menteur » indique le quotidien marseillais. On s’oriente donc plus que jamais vers une saison supplémentaire en Provence pour l’homme le plus décisif de l’OM. Ce ne sont pas les supporters qui vont le regretter…