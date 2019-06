OM : Partir ou rester, ce flop à 10 ME a fait son choix

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Recruté pour plus de 10 ME au mercato l’été dernier, Nemanja Radonjic n’a pas connu la réussite espérée à l’Olympique de Marseille.

En dépit d’un potentiel visible sur quelques matchs, le Serbe ne s’est pas imposé dans le couloir gauche de l’attaque marseillaise. Cela ne signifie néanmoins pas que l’ancien joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade va jeter l’éponge. Bien au contraire même. La preuve : interrogé par Madeinfoot, le représentant de l’international serbe a confié que ce dernier allait rester à Marseille cet été afin de s’imposer dans la cité phocéenne la saison prochaine.

« J'ai parlé avec la direction. Nemanja reste à Marseille, les gens du club croient en lui et nous pensons tous que la saison prochaine sera la sienne et qu'il démontrera qu'il est une vraie recrue. Nous ne voulons même pas nous intéresser à d'autres options. Je suis sûr que Nemanja sera l'un des meilleurs joueurs de L1 » a confié, affirmatif et ne laissant absolument pas place au doute, Darko Ristic. Reste maintenant à voir si André Villas-Boas parviendra à réussir, là où Rudi Garcia a échoué auprès de Nemanja Radonjic.