OM : Pape Diouf minimise le nul face au PSG et tape sur McCourt

Dans : OM, Ligue 1.

Souvent accusé de tenir des propos emplis d’aigreur dès qu’il parle de l’Olympique de Marseille, Pape Diouf ne va pas déroger à la légende avec ses récentes déclarations.

Observateur du match nul de l’OM face au PSG, l’ancien président du club provençal n’a pas été enthousiasmé par la performance et le résultat final des hommes de Rudi Garcia. Au petit jeu des comparaisons, le club olympien n’a donc pas fait mieux que Montpellier... Une façon de voir les choses.

« Si Marseille a réussi un si brillant résultat, accordons à Montpellier d'avoir réussi la même chose. Ils ont été les premiers en France à tenir en échec le PSG (0-0). Je dirais simplement qu'avant ce match, tout supporter aurait signé pour le match nul. Au vu de la physionomie du match et de l'égalisation in extremis de Cavani, il y a de la frustration. Mais l'OM jouait à domicile et tenir en échec le PSG est juste normal. Donc, je n'ai pas un enthousiasme débordant pour cela », a déclenché le dirigeant sénégalais sur SFR Sport, avant d’enfoncer le clou en faisant une petite leçon de présidence à Frank McCourt.

« Les mauvais résultats initiaux obtenus par l'OM ont conduit une grande partie des supporters à moquer les objectifs annoncés. En homme intelligent qu'il doit être, McCourt s'est remis en question. Sa communication au départ était minimaliste. D'ailleurs, il n'y a pas eu vraiment de communication hormis le fameux "Champions Project". C'est très difficile de ne pas parler, car en début de saison, il faut rameuter un maximum de monde pour la campagne d'abonnements. Il faut annoncer des choses pour les attirer, ne pas être trop frileux. Mais évidemment derrière, il y a un risque », a souligné Pape Diouf, qui aimerait que McCourt, qui est tout de même la figure qui symbolise ce projet, soit plus loquace. Un souhait qui semble avoir été écouté, l’Américain prenant plus régulièrement la parole dans les médias ces dernières semaines.