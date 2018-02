OM : Pamela et Rami, pas de régime sans sexe avant les matches

Dans : OM, Ligue 1.

La presse anglaise n'est pas du genre à prendre des gants lorsqu'il s'agit d'interroger des personnalités du showbizz. Et forcément quand le Daily Mail à l'occasion de croiser Pamela Anderson, c'est plus pour lui parler de sa sexualité que de son combat pour la cause animale. Et l'ancienne actrice américaine, désormais compagne d'Adil Rami, de répondre au tabloïd anglais dans un article poétiquement intitulé : « Oui, vous pouvez être un sex-symbol à la ménopause: Pamela Anderson évoque les bouffées de chaleur et l'amant beaucoup plus jeune qui l'aide à faire face ».

Après cette entrée en matière très directe, Pamela Anderson a donc évoqué sa vie avec Adil Rami, et a accepté d'entrer dans les détails. « Adil ne parle pas bien l’anglais, je ne parle pas bien le français. Mais nous avons un langage commun, celui de l’amour. Notre relation va au-delà des mots (...) On veut protéger notre amour, car il y a beaucoup de fausses informations nous concernant. Adil me dit que je suis un alien. Il m’a demandé de lui montrer mon permis pour lui prouver mon âge. Il m'a dit que c'était impossible que j'avais 50 ans, et pas 30 (...) J’ai dit à Adil : soyons amoureux aussi longtemps que cela sera possible et si jamais un jour tu pars et bien j’irai vivre dans un autre pays, explique Pamela Anderson concernant sa différence d’âge avec le footballeur de l’Olympique de Marseille. Et en réponse au Daily Mail qui l’interroge sur une éventuelle abstinence sexuelle avant les matches de l'OM, l’Américaine est cash. Je n’ai rien à voir avec cela (rire) Non cette règle ne s’applique pas à nous. »