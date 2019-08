OM : Où sont les hommes à Marseille ? Il pose la question

Dans : OM, Ligue 1.

Autant la défaite face à Naples dimanche dernier au Vélodrome avait quand même laissé entrevoir quelques belles choses pour l'Olympique de Marseille, autant celle de samedi face à Reims engendre de grosses inquiétudes pour les supporters de l'OM. Car c'est dans l'ensemble des secteurs de jeu que l'équipe d'André Villas-Boas a montré des lacunes que le mercato ne comblera pas. Pour Damien Perrinelle, l'heure est déjà grave pour l'Olympique de Marseille, l'ancien footballeur, désormais consultant pour RMC, balançant un jugement sans détour.

« Le problème avec l’Olympique de Marseille c’est que quand tu regardes le match, que tu as pris des notes, que tu vois la tactique, au final tu te rends compte c’est que cette équipe n’a pas d’homme sur le terrain, il n’y a pas de coeur, pas de fierté. Je suis obligé, on est tous obligé, de tailler, mais quand on commence une saison et que tu vois des joueurs qui font plus un footing qu’un sprint, je veux bien qu’on me parle de la chaleur, mais là c’est surtout un manque d’envie et de caractère. Techniquement, c’est faible, on a l’impression que c’est le premier match qu’ils jouent tous ensemble. Alors que c’est la même équipe que l’an dernier ! (...) Je suis désolé pour les supporters de l’OM, mais ça part très très mal », a confié Damien Perrinnelle après une seule journée de Ligue 1.