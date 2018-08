OM : « On s’est fait bouffer », Payet fracasse son OM

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur d’une prestation cinq étoiles lors de la première journée contre Toulouse, Dimitri Payet a été nettement plus discret à Nîmes, dimanche soir. Le capitaine phocéen n’a pas su répondre à l’agressivité des locaux, à l’image de l’ensemble de l’équipe de Rudi Garcia. Et à l’issue de la défaite 3-1 de Marseille, l’ancien meneur de jeu de West Ham n’a pas mâché ses mots. « On s’est fait bouffer », pestait-il dans les travées du Stades des Costières, visiblement très énervé par le non-match de l’OM.

« On s’est fait bouffer dans l’engagement donc à partir de là c’est compliqué d’avoir le ballon et de l’utiliser. Sans forcément parler, on sait quand on est bien et quand on est moins bien, on a essayé de rectifier ça, on a bien démarré la seconde mi-temps, mais malheureusement, on a continué sur cette lancée. C’est un avertissement qui tombe à pic, c’est la deuxième journée, on est au courant que si on est pas à 100 % et qu’on ne répond pas présent dans les duels et dans l’engagement, on le paiera cash, on est prévenu » a confié l’international français, bien conscient que l’OM devra montrer un autre visage dans une semaine contre Rennes pour faire oublier ce fiasco. Car en répétant ce genre de prestation, le récent finaliste de l’Europa League n’aura « aucune ambition », comme l’a martelé Rudi Garcia dimanche soir.