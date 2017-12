OM : On l’avait oublié, il veut toujours partir au mercato

Dans : OM, Mercato.

Il y a un secteur de jeu dont on ne parle plus à l’Olympique de Marseille, et c’est en général une bonne nouvelle.

Il s’agit de la défense centrale, qui s’articule autour d’Adil Rami, et qui donne toutes les garanties en cette première partie de saison. Après des débuts difficiles, Rudi Garcia a trouvé la bonne carburation, utilisant parfois Rolando, parfois Abdennour, pour des résultats à chaque fois probants. Résultat, derrière ce trio, Doria est très loin du compte, et le Brésilien est parti pour une nouvelle saison où il cire le banc, sans donner le moindre signe d’agacement, ce qui demeure remarquable. Néanmoins, l’ancien international espoir brésilien demeure un joueur de football, et ne se satisfait pas de sa situation. Son départ pour cet hiver est encore une fois envisagé, même si l’OM n’a jamais réussi à se défaire définitivement d’un joueur écarté par Marcelo Bielsa au lendemain de son arrivée au club.

« Cette saison est difficile. Nous travaillons sur son départ, oui. Il y a déjà quelques options, mais encore rien de concret. En Turquie et en France notamment », a livré son agent à Foot Mercato. Nul doute que l’OM ne s’opposera pas à un départ d’un élément encore sous contrat jusqu’en juin 2019, et qui possède un salaire copieux, surtout en comparaison avec son temps de jeu.