OM-OL : La haine XXL entre Marseille et Lyon, Valbuena confirme

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais tentera de continuer sa belle série contre l'Olympique de Marseille, cela dans l'ambiance bouillante d'un Vélodrome partagé entre le souhait de déstabiliser l'OL, mais également de faire savoir aux joueurs et dirigeants phocéens que la saison n'est pas à la hauteur. Quoi qu'il en soit, il y aura de l'engagement sur la pelouse marseillaise, car comme l'avoue Mathieu Valbuena, les oppositions entre l'OM et Lyon sont désormais beaucoup plus tendues que celles entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Et le milieu de terrain, qui a vécu des moments terribles lorsqu'il a évolué sous le maillot de l'Olympique Lyonnais au Vélodrome, de dire la réalité de cette antagonisme.

« Avant l’arrivée du Qatar au PSG, il y avait un enjeu sportif lors de ces matches-là sans que ce soit le rendez-vous de l’année. Ce qui n’empêchait pas de sentir l’ambiance et la tension. C’était le cas en 2010, quand j’égalise (1-1). Aujourd’hui, comme c’est joué d’avance avec le PSG, la rivalité Marseille-Lyon s’est vraiment installée, c’est la rencontre où l’on ressent le plus de tension. Mon retour en a peut-être rajouté. En 2015, j’avais senti beaucoup de haine, il y en a de plus en plus. À l’OM, on déteste vraiment Lyon. Croyez-moi, l’inverse est vrai », explique Mathieu Valbuena dans La Provence. Reste à espérer que cette haine débouche sur un beau match de football et pas un combat de coqs.