OM-OL : Eyraud ou Aulas ? Gomis dévoile qui est le meilleur !

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille recevra l'Olympique Lyonnais au Vélodrome, et même si la défaite de l'ASSE vendredi soir a fait baisser un peu la pression autour de cette rencontre, ce choc est toujours un grand classique de la L1. Ayant eu l'occasion de briller sous le maillot de l'OL, puis sous celui de l'OM, Bafé Gomis avoue qu'il ne manquera pas ce choc entre deux clubs qui ont compté dans sa carrière, laquelle se poursuit désormais en Arabie Saoudite. Mais, lorsqu'on lui pose la question de savoir qui de Jean-Michel Aulas ou de Jacques-Henri Eyraud a été son meilleur président, alors l'attaquant n'a aucun hésitation.

Dans Le Parisien, Bafé Gomis est clair et net. « J’ai de très bonnes relations avec ces deux présidents mais ma relation est plus forte avec Jean-Michel Aulas pour avoir passé cinq années à Lyon. Sa porte a toujours été ouverte quand j’avais des petits soucis d’ordre privé. Il est de loin le plus grand président de Ligue 1, estime l’attaquant, qui ne veut cependant pas se mouiller lorsqu’on lui demande de choisir entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. J’ai un profond respect pour les deux clubs qui m’ont beaucoup apporté dans ma carrière. J’aurais aimé qu’ils soient déjà qualifiés pour la Ligue des champions, notamment pour le football français. »