OM-OL : Di Meco vend l'Olympico comme jamais

Dans : OM.

Dimanche soir, Marseille reçoit Lyon dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Une rencontre particulièrement attendue dans la course au podium…

Et pour cause, l’OM est à égalité de points avec Nantes, troisième, après son succès face à Lille samedi après-midi. De son côté, l’OL est revenu à trois unités de Marseille. Autant dire que le vainqueur, en plus de mettre KO son adversaire du soir, frappera un grand coup. Raison pour laquelle Eric Di Meco attend ce match avec impatience comme il l’a indiqué que l’antenne de RMC Sport.

« Ce match arrive à point nommé. Il y a le retour de Rudi Garcia qui revient à Marseille, l’OM qui joue le podium, Lyon qui est revenu à trois points de l’OM… J’attends ce match avec impatience parce que ça peut faire passer une de ces deux équipes dans la dimension que l’on attend, finalement. Ça peut être le match révélateur de l’OM si ça tourne bien, et ça peut valider les choix de Rudi si ça tourne bien pour Lyon. On a deux prétendants au podium qui vont s’affronter. La rivalité avec le PSG n’existe plus, la vraie rivalité c’est OM-Lyon, avec des petites phrases qui vont certainement fuser à un moment donné » a indiqué Eric Di Meco, pour qui les deux équipes auront beaucoup à gagner, mais également énormément à perdre à l’occasion de cet Olympico qui s’annonce bouillant…