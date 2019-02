OM : OL, ASSE, LOSC… Le miracle n’aura pas lieu pour Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Vainqueur de son match en retard contre les Girondins de Bordeaux (1-0), l’Olympique de Marseille s’est replacé dans la course à l’Europe.

Désormais septième de Ligue 1, le club phocéen compte trois points de retard sur la quatrième place occupée par l’AS Saint-Etienne. A noter tout de même que plusieurs concurrents ont également un match en retard à disputer. Le miracle est-il encore possible pour les Marseillais ? De son côté, Dominique Grimault n’y croit pas une seule seconde. En effet, le journaliste ne voit pas les équipes de haut de tableau chuter au profit de l’OM.

« Ce serait insulter les clubs qui sont devant Marseille que de penser qu'ils vont tous s'effondrer, a prévenu l’ancien dirigeant olympien sur la chaîne L’Equipe. Pourquoi pensez-vous que Lille et Lyon, qui ont respectivement 12 et 9 points d'avance, vont laisser passer l'OM ? C'est insulter Saint-Etienne, Montpellier et Strasbourg qui sont devant les Marseillais et qui comptent un match de moins. Ce n'est pas avec le spectacle et la prestation face à Bordeaux... Pas d'excitation, Marseille est à sa place et si Marseille termine quatrième, ce sera déjà un excellent résultat. » Ce n’est pourtant pas l’objectif de l’OM, qui refuse d’oublier le podium.