OM : Ocampos est l'avenir offensif de Marseille, MacHardy accuse Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

La faillite marseillaise jeudi soir à Francfort a remis de l'huile sur le feu, le club phocéen semblant être incapable d'aligner les bonnes performances cette saison, notamment en raison de ses attaquants. Kostas Mitroglou et Valère Germain sont régulièrement sous le feu des critiques, et cela a encore été le cas après le fiasco en Europa League. Pour Jonathan MacHardy, il est désormais temps que Rudi Garcia fasse preuve de discernement, le consultant de RMC Sport étant désappointé par les choix de l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Pour lui, l'OM a déjà son effectif un joueur capable de booster Marseille. « Ce qui me dérange c’est que c’est Rudi Garcia qui a décidé des joueurs qu’il met sur le terrain et quand je vois jeudi qu’il met Kamara et Caleta-Car, deux joueurs qui ont besoin de confiance, avec Hubocan, je suis interloqué. Quand il faut mettre Germain il met Mitroglou, quand il faut mettre Mitroglou il met Germain en fonction du profil de l’adversaire. J’ai quand même l’impression qu’il n’est plus inspiré dans son choix des joueurs, en plus de son inspiration tactique. Moi, j’attends de voir Ocampos en pointe », a lancé un Jonathan MacHardy très remonté contre le coach de l'Olympique de Marseille.