OM : Ocampos en pointe, l'étonnante idée des fans de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Durant tout l’été, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont tenté de recruter un buteur. Au final, personne n’est arrivé et depuis quelques matchs, c’est donc Kostas Mitroglou qui est le titulaire en pointe. Apprécié des supporters, l’international grec est en progrès par rapport à la saison dernière. Mais cela reste tout de même insuffisant et certains fans de l’OM ont ainsi lancé l’idée de tester Lucas Ocampos en pointe, ce qui permettrait par ailleurs à la recrue Nemanja Radonjic de se faire une place dans le onze de départ.

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, l’Argentin a commenté cette idée. Et visiblement, il n’est pas vraiment chaud… « Moi avant-centre ? J'ai joué toute ma vie attaquant (en Argentine, il jouait avant-centre), mais maintenant on a trouvé mon poste à gauche, je me sens bien là, je travaille pour rester à ce poste » a confié Lucas Ocampos avant de commenter l’intégration de son nouveau concurrent, Nemanja Radonjic. « C'est un grand joueur, rapide, technique et qui a une bonne frappe. Il ne s'est pas encore beaucoup entrainé, on essaye de l'aider pour qu'il s'adapte. Moi je parle avec lui tout le temps, car on parle en italien ». Face à Strasbourg mercredi, Rudi Garcia devra trancher entre les deux car à l’évidence, le coach olympien n’a pas non plus dans l’idée de faire jouer Ocampos en pointe.