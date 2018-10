OM : Ocampos dévalise une superette, pour une belle cause

Dans : OM, Ligue 1.

Homme au grand cœur sur le terrain puisqu’il ne compte jamais ses efforts, Lucas Ocampos en fait de même en dehors.

L’ailier de l’OM est en effet le modeste héros d’une belle scène qui s’est déroulée ce mardi soir à Marseille. Dans le 8e arrondissement de la ville, l’Argentin passait en voiture quand il a été ralenti par un véhicule mal garé. Il s’agissait de celui d’une association qui vient en aide aux sans-abri, notamment en leur distribuant des repas. Reconnu par quelques bénévoles, Ocampos ne s’est pas contenté de dire bonjour, et il a pris la direction du premier commerce pour remplir un énorme caddie de nourriture.

« Nous étions un peu gênés. Lorsque nous mettions deux paquets de pâtes, lui en ajoutait dix. Même chose pour le riz. Pour nos distributions, nous avons aussi besoin de vaisselle jetable et je pense qu’il a littéralement dévalisé le rayon de la superette ! Il ne s’est arrêté qu’une fois que le chariot était plein ! Il nous a dit qu’il devait rentrer tôt parce qu’il avait le déplacement pour Chypre à préparer, mais il a quand même pris le temps de rester un peu avec nous et de s’intéresser à ce que nous faisons. Il a posé des questions. Tous ceux qui l’ont vu l’ont reconnu et ont apprécié son geste. Il a même posé pour des photos », a ainsi expliqué à La Provence Corinne Savonitto, l’une des dirigeants de l’association, totalement sous le charme de ce geste qui permettra de fournir ce qu’il faut aux sans-abri pour un mois.