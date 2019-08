OM : Ocampos a la classe XXL avec Marseille

Dans : OM, Liga, Foot Europeen, Mercato.

Durant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille espérait réaliser de très grosses ventes dans l’objectif de renflouer des caisses bien vides après une saison dernière compliquée.

Sauf que pour l’instant, et attendant le dénouement du feuilleton Thauvin, le club phocéen n’a vendu qu’un seul joueur pour plus de 10 millions d’euros. Il s’agit de Lucas Ocampos, transféré au FC Séville contre un chèque de 15 ME. Une vente qui s’est un peu faite contre la volonté de l’attaquant argentin, puisque ce dernier souhaitait plutôt prolonger son contrat à Marseille. Mais les besoins financiers de l’OM ont changé le cours de son histoire. C’est en tout cas ce qu’il raconte sans concession.

« Nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord avec les dirigeants de l'OM et j'ai eu cette opportunité d'aller à Séville. J'avais envie d'aller au bout de mon contrat, mais c'était compliqué car ce n'était pas une bonne chose pour les finances du club si je partais libre. Je suis satisfait que le club ait pu récupérer de l'argent grâce à mon transfert. Ça été très dur de partir de Marseille. Je m'y sentais comme chez moi. J'ai vécu une belle histoire à Marseille et cela restera gravé à jamais en moi. Je recommande à tous les joueurs qui en ont la possibilité d'aller jouer à Marseille, car on y vit des choses incroyables », a concédé, dans L'Equipe, un Ocampos pourtant pas perturbé, sachant qu’il a réalisé une très belle pré-saison avec Séville, à l’image de ses derniers mois à l’OM.