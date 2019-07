OM : Nzonzi à Marseille, Eyraud ne doit surtout pas signer

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Ce week-end, la presse italienne a lâché la folle rumeur d’un échange entre Kevin Strootman et Steven Nzonzi.

Un deal qui ferait le bonheur de l’AS Roma, qui aimerait rapatrier l’international néerlandais. Mais si l’on se place d’un point de vue purement marseillais, l’intérêt de cet échange ne saute pas aux yeux. Correspondant du journal L’Equipe dans la cité phocéenne, Mathieu Grégoire estime même que Jacques-Henri Eyraud serait bien inspiré de ne pas accepter un tel deal. Et cela pour plusieurs raisons, expliquées sur le plateau de FC Marseille.

« Un échange Strootman – Nzonzi ? Pour l’OM, ça ne serait pas une bonne affaire… Si tu passes de Strootman à Nzonzi, tu gardes toujours dans les comptes les 25 millions d’euros dépensés pour le transfert de Strootman, à moins que la Roma donne de l’argent en plus de Nzonzi. Prendre Nzonzi à la place de Strootman, ok. Mais Nzonzi n’a pas non plus un salaire de pauvre… Même si je pense qu’il gagne moins que Strootman. Pour les salaires, l’OM, c’est open-bar » a lâché Mathieu Grégoire dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si cet échange étonnant a une chance de se boucler dans les prochaines semaines.