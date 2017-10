OM : Non Maxime Lopez n'est pas cramé à l'OM, voilà pourquoi...

Dans : OM, Ligue 1.

Alors que Maxime Lopez est en difficulté du côté de l'Olympique de Marseille, les proches du milieu de terrain explique comment il va relever la tête.

Titulaire indiscutable dans l'équipe de Rudi Garcia la saison dernière, au cours de laquelle il a réalisé 35 matchs, Maxime Lopez est désormais remplaçant. Faisant les frais du nouveau système en 4-2-3-1, qui place Luiz Gustavo et Zambo Anguissa dans l'entrejeu, le joueur de 19 ans ramasse les miettes en Ligue 1 et en Europa League. Auteur de 279 minutes de jeu en championnat, Lopez n'est que le quatorzième joueur le plus utilisé par l'OM cette saison. Une situation montrant que le jeune phocéen éprouve des difficultés durant son année de la confirmation. Et ceci inquiète un peu ses proches. À commencer par son frère, Julien Lopez.

« Max a besoin que ça bouge autour de lui pour être bon. La saison dernière, il avait ses habitudes avec Vainqueur. L'équipe a changé, il a des automatismes à trouver. Il ne traîne pas les pieds à l'entraînement, il a compris le message », a expliqué, sur La Provence, l'attaquant du Paris FC, qui est suivi par Ludovic Batelli, le sélectionneur des U20 : « Il était porté par l'insouciance, imperméable à la pression, il marchait sur l'eau. Aujourd'hui, il a un statut à gérer, mais je ne suis pas inquiet ». « C'est terrible, en plus ce sont les Marseillais qui sont les plus durs, ça me fait enrager. Les supporters devraient protéger Maxime, pas le clouer au pilori », a lancé Serge Obré, éducateur au Burel, l'ancien club de Lopez, qui réclame donc le soutien des Marseillais pour que Lopez retrouve la pelouse du Vélodrome au plus vite.