OM : Njie ou Balotelli, Marseille prêt à deal pour éviter la guerre ?

Alors que l'on annonçait il y a quelques jours un accord rapide entre l'OGC Nice et Mario Balotelli afin que ce dernier soit libéré de ses six derniers mois de contrat, rien n'a encore été décidé, même si l'attaquant italien n'est plus dans le groupe de Patrick Vieira et s'entraîne seul. Tandis que Jacques-Henri Eyraud semble vouloir tout miser sur la venue de l'attaquant italien lors de ce mercato d'hiver, un club anglais est déjà entré dans la danse. En effet, Newcastle a déjà fait savoir à Mino Raiola qu'il était prêt à verser une belle prime à la signature pour que Mario Balotelli s'installe dans le nord de l'Angleterre.

Forcément, la concurrence d'un club de Premier League est toujours problématique, les budgets outre-Manche étant plus conséquents. Mais dans ce dossier, l'OM pourrait trouver une solution grâce à un de ses joueurs. Le Daily Mail affirme en effet que Newcastle souhaite se faire prêter Clinton N'Jie, même si ce dernier n'avait pas brillé lors de son bref passage à Tottenham. Le quotidien anglais affirme que l'Olympique de Marseille est disposé à accepter un prêt de l'ancien lyonnais lors de ce mercato, mais si la formation entraînée par Rafael Benitez s'oppose à l'OM sur le dossier Mario Balotelli, on voit mal JHE accepter en plus de laisser filer l'attaquant international camerounais vers Newcastle. Bref, tout cela semble très complexe, et il se pourrait bien que ce dossier s'éternise durant ce mois de janvier, sauf si les deux clubs trouvent un accord pour ne pas s'affronter sur le dossier Balotelli en échange d'un départ de Clinton N'Jie.