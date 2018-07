OM : Nice ne bloquera pas le transfert de Balotelli à l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Le transfert de Mario Balotelli à l’Olympique de Marseille se précise. Cela ressemble même désormais à une question d'heures...

En effet, l’international italien est arrivé ce dimanche après-midi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Mais selon Mohamed Bouhafsi, le buteur de 27 ans n’a pas encore trouvé d’accord définitif avec l’OM, même si le dénouement semble proche. « Mino Raiola et les avocats s’étaient déjà rendu à la Commanderie fin juin pour avancer les negos. Donc on est proche du dénouement mais chaque détail avec les opérations de ce genre compte » explique le journaliste de RMC.

Et concernant la position de l’OGC Nice, dans ce dossier ? Toujours selon le journaliste de la radio, le Gym ne bloquera pas le départ de Mario Balotelli, malgré son attitude récente à l’égard du club. « L’OM et Nice n’ont pas démarré les discussions. Mais de tout de manière, le joueur a un bon de sortie. Nice respectera le gentleman agreement ». Autant dire qu’il ne semble plus y avoir beaucoup d’obstacle pour Marseille dans ce dossier…