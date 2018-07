OM : Nice la joue grand seigneur et valide le départ de Balotelli !

Dans : OM, OGCN, Ligue 1, Mercato.

Alors que l’accord est quasiment total entre Mario Balotelli et l’Olympique de Marseille sur la base d’un contrat de deux ans et d’une rémunération historique de 700.000 euros par mois, c’est plutôt la position de l’OGC Nice qui inquiétait les supporters de l’OM ces dernières heures. Et pour cause, Nice-Matin était affirmatif dimanche en expliquant que les dirigeants azuréens étaient déterminés à ne faire aucun cadeau à Marseille en raison de l’absence de Balotelli à la reprise de l’entraînement. Le « gentlemen’s agreement » semblait clairement menacé.

Mais le quotidien niçois fait volte-face ce lundi. « L’état-major niçois aurait pu se montrer plus exigeant au sujet de l’indemnité de transfert proposé par l’OM. Une situation extrême que, selon nos dernières informations récoltées hier (dimanche), les décideurs azuréens préfèrent éviter après les deux belles saisons de Mario Balotelli en Rouge et Noir. Nice devrait donc la jouer grand seigneur pour ne pas boucler l’histoire sur une triste note ». Il ne semble donc plus y avoir beaucoup d’obstacle à la signature de Super Mario, qui va logiquement devenir la première recrue estivale de l’OM.